В нижегородских городах «Золотого кольца» ожидается скачок цен на недвижимость

Президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елена Макарова рассказала, что в городах Нижегородской области, планируемых к включению в туристический маршрут «Золотое кольцо» России, ожидается повышение стоимости коммерческой недвижимости, сообщает ИА «Время Н» .

Она подчеркнула, что это в первую очередь коснется объектов коммерческого назначения, таких как рестораны и отели, в связи с увеличением их инвестиционной привлекательности.

«Например, в Арзамасе цены уже выросли — это заметно по январским праздникам. Приток гостей в город был большим. Гостиницы, кафе, рестораны, сувенирные лавки были заполнены», — отметила Макарова.

По прогнозам эксперта, увеличение стоимости коммерческой недвижимости в городах, входящих в «Золотое кольцо», может достигнуть 15%. В то же время, рост цен на жилые объекты будет менее выраженным.

«Вряд ли вхождение в „Золотое кольцо“ повлияет на ценообразование в этом сегменте», — заключила Макарова.

Стоит напомнить, что в 2027 году в состав «Золотого кольца» России планируется включить Нижний Новгород, Арзамас, Богородск, Большое Болдино, Выксу, Городец, Дивеево, Пурех, Павлово и Чкаловск.

