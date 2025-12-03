В Мытищах завершили 74% второго этапа реконструкции Афанасовского шоссе

Реконструкция Афанасовского шоссе в Мытищах выполнена на 74%, работы продолжаются без остановки движения транспорта, сообщает пресс-служба главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Реконструкция Афанасовского шоссе в Мытищах, протяженностью 2,7 км, близится к завершению. Строители благоустраивают прилегающую территорию, устанавливают остановки общественного транспорта, уличное освещение и завершают строительство трех пешеходных переходов.

Новый участок соединит Дмитровское шоссе и Мытищинскую хорду. Двухполосную дорогу расширяют до четырех полос, что позволит сократить пробки между Дмитровским и Ярославским шоссе и повысить пропускную способность МКАД на участке 82–95 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Региональный Главгосстройнадзор проверил ход реконструкции и зафиксировал 74% строительной готовности объекта. Проезд для автомобилей на участке открыт. Строительство продолжается без перерыва движения легкового, грузового и пассажирского транспорта, при необходимости обустраиваются временные участки. Асфальтирование проводится «с колес» с обеспечением временного реверсивного движения.

Завершить реконструкцию Афанасовского шоссе планируют в первом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное», а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.