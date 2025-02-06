В «Москворецкой гимназии» Воскресенска приступили к устройству кровли

В «Москворецкой гимназии» Воскресенска полным ходом продолжается капитальный ремонт. На объекте задействованы 26 рабочих, которые завершили демонтажные работы и в настоящий момент занимаются устройством кровли, а также металлического каркаса для обшивки стен здания и перегородок внутренних помещений, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

К 1 сентября текущего года в здании гимназии обновят входные группы, окна и двери, полностью заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. В том числе будет закуплена новая мебель и специализированное учебное оборудование.

«Кроме того, в этом году капитальный ремонт проводим в двух детских садах — это «Колосок» в Федино и «Незабудка» в Белоозерском. За ходом ремонта слежу лично. Важно, чтобы у детей были лучшие условия для самореализации», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.