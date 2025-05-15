В Лыткарине планируют благоустроить сквер усадьбы Чернышевых

В округе Лыткарино в этом году планируют благоустроить новый сквер усадьбы Чернышевых. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лыткарино, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство нового сквера усадьбы Чернышевых в городском округе Лыткарино Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство нового сквера усадьбы Чернышевых по адресу: Московская область, г. Лыткарино, квартал 7, д. 7А».

Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 1,1 га.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.