В Люберцах на 50% выполнили кладку школы в «Егорово Парк»

Строители завершили более половины кладочных работ в школе на 1100 мест в ЖК «Егорово Парк» в городском округе Люберцы. На объекте почти готов монолитный каркас, фасадные работы начнутся в середине марта, ввод намечен на II квартал 2027 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «Егорово Парк», который возводит группа «Самолет», продолжается строительство четырехэтажной школы площадью более 17 тыс. кв. метров. Кладка на первом и втором этажах завершена, специалисты приступили к работам на третьем. Параллельно идет подготовка к началу фасадных работ.

Здание рассчитано на 16 классов начальной школы и 28 классов основной и старшей школы. В проекте предусмотрены специализированные лаборантские при кабинетах естественных наук, кабинеты кулинарной технологии, мастерские по обработке дерева, металла и ткани. В школе создадут информационно-библиотечный центр и два спортивных зала площадью 288 и 540 кв. метров. Центром общественной жизни станет форум с функцией актового зала на 400 мест, оборудованный артистическими и костюмерной.

На первом этаже разместят пищеблок с холодным и горячим цехами и медицинский блок. На прилегающей территории площадью более 25 тыс. кв. метров обустроят спортивные и игровые зоны, футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, полосу препятствий и учебно-опытную зону. Площадь озеленения составит не менее 8,4 тыс. кв. метров.

ЖК расположен в девяти километрах от МКАД по Новорязанскому шоссе. В составе проекта также предусмотрены четыре детских сада на 1110 мест, две школы на 2300 учеников и поликлиника на 305 посещений в смену.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.