сегодня в 14:15

В Ликино-Дулеве капремонт спорткорпуса выполнен на 70%

Капитальный ремонт спортивного корпуса №1 школы «Феникс» на улице Калинина в Ликино-Дулеве завершен на 70%. Работы идут по госпрограмме и нацпроекту за счет регионального бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Спорткорпус обновляют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется из бюджета Подмосковья. На площадке задействованы более 100 рабочих.

Сейчас специалисты ведут фасадные и кровельные работы, монтируют витражи, радиаторы и слаботочные системы. Внутри здания укладывают керамогранит, штукатурят и шлифуют стены. Также продолжается благоустройство прилегающей территории. В чаше бассейна рабочие выполняют оштукатуривание и устанавливают электрооборудование для водоподготовки.

В ходе капремонта строители полностью заменят кровлю, инженерные сети, окна и двери. В здании установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, закупят новую мебель и спортивный инвентарь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.