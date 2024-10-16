В Краснозаводске ввели в эксплуатацию многоквартирный дом

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа. Новоселами станут 38 семей — переселенцы из аварийного жилья, сообщает пресс-служба ведомства.

Дом № 9 на улице Строителей построен в рамках реализации Государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

В новые квартиры переедут более 138 человек, которые сейчас проживают в домах № 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27 на улице 1 Мая, № 5, 13, 14 в Больничном переулке, № 3, 5, 7 на улице Трудовые резервы.

В Сергиево-Посадском округе продолжается строительство еще четырех домов для переселенцев из аварийного жилья — двух домов на улице Театральная в Краснозаводске, многоквартирных домов на ул. Владимирская и 2-й Кирпичный завод.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.