В Краснозаводске проверили строительство домов под расселение

Более 600 жильцов аварийных домов Сергиева Посада вскоре переедут в новые квартиры на улице Театральной в Краснозаводсвке. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Ход строительства и готовность объектов проверили депутат Мособлдумы Олег Гаджиев и окружные депутаты Константин Негурица, Анна Солдатова, Денис Иудин, Тимофей Лагутин, Кирилл Апостолов и Татьяна Ильина. На месте идет активное благоустройство территории, отделка фасадов и разводка внутренних коммуникаций.

«Стройка, надо сказать, сложная, длительная. С самого ее начала в 2023 году то и дело возникали вопросы к темпам строительства и подключения к инженерным сетям. Сейчас в первом корпусе уже идут отделочные работы, во втором — обустройство фасадов», — рассказал депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев.

Он также добавил, что остаются бюрократические сложности с подключением к теплоснабжению и энергосетям. Этот вопрос находится на личном контроле депутата и прорабатывается с правительством региона.

Напомним, расселение аварийных домов в Краснозаводске — наказ жителей и входит в Народную программу партии «Единая Россия». Новые дома станут комфортным жильем для сотен краснозаводчан, многие годы ожидавших улучшения условий.

Визит прошел в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.