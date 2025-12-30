В Красногорске завершили строительство детского сада на 140 мест в ЖК «Опалиха»

Строительство детского сада в ЖК «Опалиха» стало завершающим этапом выполнения социальных обязательств перед дольщиками «Урбан Групп». Учреждение рассчитано на 140 мест и будет передано в муниципальную собственность. Первых воспитанников детский сад примет в первом квартале 2026 года.

Двухэтажное здание оснащено всем необходимым для комфортного пребывания детей. В нем размещены шесть групп для дошкольников и две ясельные группы, музыкальный и физкультурный залы, медицинский пункт и пищеблок. На прилегающей территории оборудованы игровые площадки с навесами и зона для занятий физкультурой.

Строительство объекта осуществлялось по соглашению между Фондом развития территорий и министерством жилищной политики Московской области. Финансирование завершения работ обеспечено за счет субсидии, предоставленной в рамках лимитов бюджетных обязательств, включая средства из бюджета Московской области.

ГК «Урбан Групп» входила в число крупнейших застройщиков России, однако после банкротства в 2018 году строительство 65 домов было приостановлено. Фонд развития территорий завершил работы по достройке жилых комплексов и социальной инфраструктуры, включая объекты в «Опалихе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.