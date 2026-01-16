В Красногорске продолжается строительство школы на 1 100 мест в Павшинской Пойме

В городском округе Красногорск ведется строительство школы на 1 100 учеников в микрорайоне Павшинская Пойма в рамках государственной программы Московской области, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Красногорске продолжается возведение школы на 1100 мест в микрорайоне Павшинская Пойма. Работы осуществляются по государственной программе строительства социальных объектов Московской области за счет бюджетных средств.

Строители выполняют внутренние отделочные работы, монтируют инженерные сети, а также устанавливают технологическое оборудование пищеблока. Здание школы рассчитано на 1100 учеников: блок начальных классов рассчитан на 400 мест, основной — на 700 мест. Общая площадь здания составляет около 30 тысяч квадратных метров.

В школе предусмотрены кабинеты естественно-научного цикла, мастерские по обработке ткани, дерева и металла, актовый зал на 400 человек с эстрадой и костюмерными, библиотечно-информационный центр, столовая на 550 учеников и многофункциональные спортивные залы. На прилегающей территории появятся детские игровые и спортивные площадки, зона для проведения общешкольных мероприятий и места для отдыха. Проект предусматривает комплексное благоустройство и озеленение территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.