В Королеве начали подготовку стен к отделке в корпусе «Вымпела»

Ремонт четырехзального корпуса стадиона «Вымпел» стартовал 19 февраля в Королеве. Рабочие демонтируют старые покрытия и готовят стены к итоговой отделке, на объекте задействованы 16 человек.

В четырехзальном корпусе на Октябрьском бульваре продолжается демонтаж старых полов и зачистка стен от штукатурки. Рабочие также приступили к работам под потолком. На участках, подготовленных к отделке, уже закреплена специальная сетка, которая станет основанием для новой штукатурки. Строительные отходы вывозят по мере выполнения работ, параллельно ведется демонтаж внутренних конструкций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.