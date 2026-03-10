В Королеве начали демонтаж недостроенной школы на 1 100 мест

В Королеве продолжается демонтаж недостроенного здания школы в ЖК «Золотые ворота» на улице Ленина. Новый образовательный объект на 1100 мест планируют достроить к 2028 году в рамках госпрограммы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство школы должны были завершить еще в 2016 году, однако инвестор обанкротился, и работы остановились. Позднее объект включили в государственную программу Московской области и приняли решение о возведении нового здания.

Сейчас на площадке ведут демонтаж недостроя, вывозят строительный мусор и расчищают территорию под дальнейшее строительство.

«Согласно техзаданию, в здании общей площадью 13 тыс. кв. м разместятся учебные классы и мастерские, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая, а также медкабинет и административные помещения», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Он добавил, что на прилегающей территории создадут спортивное ядро и зоны отдыха для проведения общешкольных мероприятий. Завершить строительство планируется в 2028 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.