В Коломне завершили модернизацию цеха помола цементного завода

В Коломне завершили реконструкцию цеха помола на цементном заводе ООО «Цементум Центр». После проверки Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии объекта проекту, сообщает пресс-служба Главного управления Московской области.

Масштабная реконструкция цеха помола на коломенском цементном заводе завершена. После проверки объект получил заключение о соответствии проекту, и в ближайшее время его введут в эксплуатацию.

В результате модернизации предприятие сможет вдвое сократить выбросы вредных веществ, повысить качество цементных растворов и улучшить условия труда сотрудников. Это положительно скажется на экологии города и уровне жизни населения.

В ходе работ модернизировали помольные агрегаты, установили современные редукторы шаровых мельниц, заменив устаревшие механизмы. Общая площадь цеха составляет почти 6 тысяч квадратных метров.

Также обновили инфраструктуру предприятия: отремонтировали мастерскую площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, где размещены административные помещения, лаборатории, складские зоны и бытовые комнаты.

Коломенский цементный завод входит в группу компаний «Цементум» и ежегодно производит около 2,1 миллиона тонн строительных материалов. После реконструкции предприятие увеличит выпуск сухих цементных смесей для строительной отрасли Подмосковья и соседних регионов.

