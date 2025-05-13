В Коломне завершается масштабная реконструкция очистных сооружений

В деревне Зарудня городского округа Коломна подходит к концу реконструкция на сооружениях очистки сточных вод. Этот масштабный капитальный ремонт осуществляется впервые спустя почти четыре десятилетия интенсивной эксплуатации объекта. Уровень готовности строительных работ достиг отметки в 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Близится к завершению реконструкция канализационных очистных сооружений в Зарудне. В настоящее время на объекте проводятся пуско-наладочные работы. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец месяца», — рассказал начальник управления ЖКХ администрации городского округа Коломна Артем Дорожкин.

Подрядчик уже завершил комплекс мероприятий по обеспечению герметичности конструкций, укрепил грунтовые основания, смонтировал новое технологическое оснащение и теперь занимается облагораживанием территории зоны. Застройщиком проекта является МКУ «Служба единого заказчика городского округа Коломна».

Мероприятия по реконструкции очистных в Зарудне реализуются согласно государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Ожидаемая производительность обновленного коммунально-хозяйственного комплекса составит порядка восьмисот кубометров очищенной воды ежесуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.