В Коломне установили зону охраны для усадьбы Сенницы и дома Гагарина с парком

В селе Сенницы-2 округа Коломна установили объединенную зону охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба „Сенницы“, XVIII–XIX вв.: флигель XIX в., флигель XIX в., парк с прудами», объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Вознесения, XVII в.» и объекта культурного наследия регионального значения «Дом Гагарина с парком, XVIII в.». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Подмосковья.

Село Сенницы-2 расположено на берегу реки Сенички — притока реки Осетра. В начале XVIII века усадьба принадлежала Гагариным. В этот период в Сенницах было две церкви — старая деревянная во имя великомученика Георгия Победоносца и новая Вознесенская.

Единственным сохранившимся зданием усадьбы того периода является церковь Вознесения Господня. Начало строительства церкви датируется 1701 годом. Одним из возможных подтверждений окончания строительства в 1702 году являются сохранившиеся образцы чугунных напольных плит. Однако строительные работы продолжались и после 1702 года. Освящение церкви состоялось только в 1707 году. Главный дом усадьбы много раз перестраивался, утратил первоначальный внешний вид, в первой половине XX века главное здание усадьбы было утрачено при пожаре.

Селом Сенницы владели Гагарины, Вильегорские, Голицыны, Матюшкины, Келлеры. Наибольшего расцвета усадьба достигла при Келлерах, когда ее реконструировали в духе историзма и романтизма. Федор Эдуардович Келлер почти полностью обновил усадебную застройку. Строительство главного дома началось в 1888 году. Новый дом, построенный на месте прежнего, был кирпичным, двухэтажным, его объем усложняли башни и открытые каменные террасы, которые, наряду с узкими готическими окнами, придавали зданию дух средневековой английской архитектуры. В английском стиле были выдержаны остальные здания ансамбля — гостевой флигель и многочисленные служебные постройки. По единой оси с графским особняком шла центральная аллея парка.

В целях обеспечения сохранности объектов на сопряженной с ними территории установлены следующие зоны охраны:

Единая охранная зона состоит из 1 участка. Режим предусматривает запрет на возведение объектов капитального строительства, предусматривает возможность регенерации утраченной застройки, реконструкцию наземных и надземных инженерных сетей, и других линейных объектов, проведение работ по благоустройству территории при условии сохранения целостности Объектов и их визуального восприятия;

Единая зона регулирования застройки состоит из 5 участков, исторически связанных с Объектами, а также расположенных в зоне визуальных связей с территориями Объектов. Режим использования разрешает капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и хозяйственную деятельность, определяет предельно допустимые параметры разрешенного строительства и требования к архитектурному решению зданий;

Единая зона охраняемого природного ландшафта состоит из 1 участка. Режим использования земель запрещает строительство объектов капитального строительства, предусматривает проведение мероприятий, направленных на сохранение элементов природного ландшафта, особенностей рельефа, гидрографии, расчистку и берегоукрепительные работы для системы водоемов и прудов. Режим допускает ремонт и реконструкцию инженерных сетей и элементов улично-дорожной сети для обеспечения функционирования территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.