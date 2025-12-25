В Клину завершили половину демонтажных работ при капремонте гимназии Ушинского

В городском округе Клин строители завершили 50% демонтажных работ в основном здании гимназии имени Ушинского на Бородинском проезде, 28, в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт основного корпуса гимназии имени Константина Дмитриевича Ушинского в Клину проводится по государственной программе обновления социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании 1964 года постройки площадью 4 187,9 квадратных метров обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Также планируется благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудования. Открытие обновленной школы намечено на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.