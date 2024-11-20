В Клину сносят аварийный дом

В поселке Туркмен городского округа Клин продолжается демонтаж аварийных построек. Вторую неделю на улице Восточная работает тяжелая техника: экскаватор, погрузчик и камаз. За это время на полигон вывезли порядка 160 кубов строительного мусора, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Сложные погодные условия вносят свои коррективы. Экскаватору проходится возводить насыпь для проезда тяжелой техники. Иначе массивный Камаз увязнет в торфяной почве. Рабочие рассчитывают уложиться до конца месяца.

«В рамках муниципального контроля в поселке Туркмен городского округа Клин Московской области выявлены аварийные многоквартирные дома и самовольные хозяйственные постройки. На сегодняшний день силами МАУ „Чистый город“ осуществоляется демонтаж аварийного многоквартирного дома по улице Восточная, дом 4А и продолжаются работы по демонтажу незаконно размещенных самовольных построек по улице Центральная», — пояснил заместитель начальника управления муниципального контроля и перспективного развития городского округа Клин Вадим Солодовников.

В поселке Туркмен приступили к сносу первой аварийной постройки в конце 2022 года. За это время муниципальным службам удалось демонтировать порядка 10 строений, в их числе многоквартирные дома и бесхозные строения. Кстати, сотрудники МАУ «Чистый город» по просьбе местных жителей в этом году благоустроили пожарный пруд: очистили от илистых отложений водоем и расширили прибрежную зону.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.