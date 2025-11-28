В Клину начали устройство наружного освещения в ходе строительства нового ФОКа
Фото - © Данила Кирьянов
В деревне Мисирево городского округа Клин завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Работы ведутся по модульной технологии, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
Строительство нового ФАПа ведется в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.
Что представляет собой ФАП?
- Одноэтажное здание;
- Нагрузка — 36 посещений в смену;
- Общая площадь — 200 кв. м;
- Кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала.
ФАП оснастят современным оборудованием. Здания всех построенных концерном КРОСТ ФАПов выдержаны в едином архитектурном и дизайнерском стиле — фасады отделаны рельефными панелями молочно-кофейного цвета с характерным медицинским крестом. На площадке ведется благоустройство, устройство наружного освещения, устройство внутренних инженерных систем.
Стройготовность составляет около 90%.
Завершить все работы на объекте планируется до конца года, открытие — 2026 год.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник.