В Клину начали устройство наружного освещения в ходе строительства нового ФОКа

В деревне Мисирево городского округа Клин завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Работы ведутся по модульной технологии, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Строительство нового ФАПа ведется в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

Что представляет собой ФАП?

Одноэтажное здание;

Нагрузка — 36 посещений в смену;

Общая площадь — 200 кв. м;

Кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов, помещение для персонала.

ФАП оснастят современным оборудованием. Здания всех построенных концерном КРОСТ ФАПов выдержаны в едином архитектурном и дизайнерском стиле — фасады отделаны рельефными панелями молочно-кофейного цвета с характерным медицинским крестом. На площадке ведется благоустройство, устройство наружного освещения, устройство внутренних инженерных систем.

Стройготовность составляет около 90%.

Завершить все работы на объекте планируется до конца года, открытие — 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник.