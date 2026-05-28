В Кашире завершили более 50% капремонта школы №7

Капитальный ремонт средней школы №7 по адресу: улица Центральная, 17 в городском округе Кашира продолжается. Строительная готовность объекта превысила 51%. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.