В кардиологическом отделении Наро-Фоминской областной больницы начался монтаж лифта

В кардиологическом отделении Наро-Фоминской областной больницы начали монтировать лифт. Шахту уже подготовили, расширив портал и демонтировав старые конструкции. Новое оборудование доставлено — оно изготовлено на Серпуховском заводе. Кроме основного грузопассажирского лифта, в отделении установят еще два технических подъемника, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Рабочее совещание с подрядчиками на месте провели два профильных заместителя главы округа — Наталья Трофимова и Евгений Мелентьев. Главная задача на сегодня — обеспечить здание достаточными электрическими мощностями для бесперебойной и безопасной эксплуатации медицинского и лифтового оборудования.

Капитальный ремонт обновил историческое здание полностью, от фундамента до кровли, подарив ему право на вторую жизнь. Но дореволюционный внешний вид решили сохранить. Строители восстановили кирпичную кладку — карнизы, откосы, пояса, колонны и арочную кладку окон. Открыть отделение планируют в первой половине 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.