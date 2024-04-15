В Истре на 80% завершен капремонт поликлиники
Фото - © Министерство строительного комплекса Подмосковья
В городском округе Истра, на ул. Урицкого, продолжается капитальный ремонт поликлиники для взрослых. Сейчас строительная готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.
Реконструкция ведется в рамках госпрограммы.
Капитальный ремонт медицинского объекта — долгожданное событие для жителей. Пациентов встретит обновленное здание с современными коммуникациями, светлыми кабинетами, комфортными зонами ожидания и буфетом. Также будет разделение потоков пациентов и продуманная маршрутизация.
На первом этаже можно будет пройти основные этапы диспансеризации, там же будет отделение неотложной помощи с отдельным входом. Помимо регистратуры и гардероба там расположатся буфет и аптека.
Одно крыло второго этажа займет терапевтическое отделение, в другом будут кабинеты узких специалистов.
На третий этаж из тесных кабинетов старого помещения переедет стоматологическая служба, здесь все сделали в соответствии с современными требованиями. На этом же этаже будет отделение функциональной диагностики.
Истринская клиническая больница основана в 1975 году. Мощность медкомплекса составляет 350 посещений в смену. Площадь здания — 3,4 тыс. кв. метров.
Завершить капремонта поликлиники планируют в 2024 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.
«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.