В Истре на 80% завершен капремонт поликлиники

В городском округе Истра, на ул. Урицкого, продолжается капитальный ремонт поликлиники для взрослых. Сейчас строительная готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

Реконструкция ведется в рамках госпрограммы.

Капитальный ремонт медицинского объекта — долгожданное событие для жителей. Пациентов встретит обновленное здание с современными коммуникациями, светлыми кабинетами, комфортными зонами ожидания и буфетом. Также будет разделение потоков пациентов и продуманная маршрутизация.

На первом этаже можно будет пройти основные этапы диспансеризации, там же будет отделение неотложной помощи с отдельным входом. Помимо регистратуры и гардероба там расположатся буфет и аптека.

Одно крыло второго этажа займет терапевтическое отделение, в другом будут кабинеты узких специалистов.

На третий этаж из тесных кабинетов старого помещения переедет стоматологическая служба, здесь все сделали в соответствии с современными требованиями. На этом же этаже будет отделение функциональной диагностики.

Истринская клиническая больница основана в 1975 году. Мощность медкомплекса составляет 350 посещений в смену. Площадь здания — 3,4 тыс. кв. метров.

Завершить капремонта поликлиники планируют в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.