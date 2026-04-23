В Хотькове начали обновлять фасад школы №5

Капитальный ремонт школы №5 продолжается на улице Пушкина в Хотькове Сергиево-Посадского округа. Строители приступили к обновлению фасада здания, открыть школу после ремонта планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание школы №5 на улице Пушкина, 11 было построено в 1964 году. Его общая площадь составляет 4 368 квадратных метров. Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.