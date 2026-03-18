В Химках согласовали облик паркинга с северным орнаментом

Мособлархитектура одобрила проект многоуровневого паркинга на 300 машиномест в ЖК «1-й Химкинский» в горокруге Химки. Здание со встроенными торговыми и общественными помещениями планируют построить рядом с дорогой М-11 «Нева» — Свистуха, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Многофункциональный паркинг площадью более 9 150 тысяч квадратных метров рассчитан на 300 автомобилей. На первом этаже разместят помещения торгового назначения и сервисного обслуживания. Проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля с открытой автостоянкой.

Семиэтажное здание имеет прямоугольную форму. Архитектурная концепция опирается на визуальные образы Русского Севера — тектонику скальных массивов, свет полярного неба и приемы деревянного зодчества. Фасады интерпретируют исторический орнамент «лемех городчатый»: металлический каркас формирует «чешуйчатый» ритм, а протяжные листы создают глубину и игру светотени.

Колористическое решение выполнено в виде вертикального градиента от темно-зеленого к светлому оттенку. Нижний этаж оформят в нейтральном бежевом цвете со структурным остеклением. Оранжевые элементы навигации выделят въездные группы. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство.

Проектировщиком выступает ООО «АСК «ЭСФОЭС АРХИТЕКТС», застройщик — «Первый ДСК».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.