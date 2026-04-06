В горокруге Ступино начали снос аварийного дома

Снос аварийного жилого дома начался в поселке Михнево городского округа Ступино. Двухэтажное здание 1962 года постройки признали непригодным для проживания и расселили восемь квартир, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

В поселке Михнево приступили к демонтажу дома № 36а на улице Советской. Кирпичное двухэтажное здание площадью около 300 квадратных метров построили в 1962 году. Из-за физического и морального износа конструкций его признали аварийным.

Расселение провели в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Новое жилье получили жители восьми квартир. Завершить демонтаж планируется до конца текущего месяца.

Всего в городском округе Ступино выявили 490 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 418 из них снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства. Это составляет 85% от общего числа. Работа по ликвидации проблемных объектов продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.