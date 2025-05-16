В Егорьевске продолжается капитальный ремонт детского сада № 1

Дошкольное отделение школы № 1 во втором микрорайоне Егорьевска капитально ремонтируют. Ход работ контролирует директор школы, депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа Георгий Аксенов. Во время очередной инспекции совместно со сторонниками партии и коллегами он пообщался с представителем компании подрядчика и призвал к ускорению завершения отдельных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время проверки специалисты подрядной организации прокладывали линии электроснабжения и освещения, утепляли стены и устанавливали вентилируемый фасад из керамогранитных плит. Отмечается значительное продвижение в штукатурных работах, создании бетонных стяжек полов и прокладке инженерных коммуникаций.

«Работы ведутся согласно графику, и мы надеемся, что в ближайшее время все конструктивные мероприятия будут завершены. На объект завезены все необходимые строительные материалы, а количество рабочих планируется увеличить», — подчеркнул Аксенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.