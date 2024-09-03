В детской больнице МОЦОМД в Люберцах проведут капремонт

Он провел совещание по контролю предстоящих работ с главврачом МОЦОМД Татьяной Мельник и депутатами.

«Мощность стационара составит 365 коек. Палаты реконструируют в более комфортные - двухместные с санузлом. Переделают операционные стационара - их станет 6. Оборудуют единый большой реанимационный зал. Отремонтируют холл 1-го этажа с размещением стойки информации. Под приезды «скорых» оборудуют 2 реанимационных зала с малой операционной. Расширят централизованную лабораторию. В подвальном помещении появится столовая. Здесь же будет функционировать стерилизационное отделение и агрегат для переработки отходов», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что МОЦОМД - передовое учреждение, одно из крупнейших в регионе. После ремонта эффективно оказывать помощь пациентам станет еще легче. Во время его проведения больница будет работать.

«Депутатский контроль осуществим на всех этапах реконструкции», - добавил Ружицкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии – ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», - сказал глава региона.