В Богородском открылось новое предприятие крупнейшего поставщика сырья для химии

Площадь нового здания превышает 5 400 квадратных метров. Здесь будут складировать и хранить горючие и негорючие материалы, предназначенные для изготовления химической продукции. Ее используют производители ЛКМ, строительных материалов, резинотехнических изделий и шин, переработчики полимеров, предприятия нефтехимической промышленности и машиностроения, а также производители стеклопластиковых изделий.

Накануне инспекторы Главгосстройнадзора завершили проведение итоговой проверки. В частности, специалисты комплексно опробованы системы противопожарной защиты. По результатам проведенной проверки принято решение о выдаче застройщику заключения о соответствии проектной документации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.