Стройготовность школы под Серпуховом составляет 70%

Капитальный ремонт Туровской школы городского округа Серпухов стартовал в январе и проводится в рамках президентской программы. Общая стройготовность на сегодня составляет 70%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках президентского проекта капитального ремонта объектов образования.

«Выполнены практически все работы по инженерии. Отопление, водопровод и канализация — смонтированы, слаботочные электросистемы по здания — все выполнены», — уточняется в сообщении.

Работают 30 строителей. Работы проходят по графику.

В рамках капремонта обновят фасад и кровлю здания, заменят все инженерные сети, проведут отделку внутренних помещений, поставят новую мебель и оборудование.

1 сентября обновленная школа примет своих учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.