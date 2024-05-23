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Строительство школы в Новом городке округа Щелково завершено на 94%

Школа в Новом городке г. о. Щелково достроена на 94%. Сейчас на объекте работают 70 человек и 8 единиц техники, сообщается на сайте администрации горокруга.

Строители устанавливают ограждения, занимаются электромонтажом и слаботочкой, собирают мебель и доделывают внешнюю отделку здания. Параллельно идет благоустройство прилегающей территории и уборка в уже готовых помещениях.

Глава округа Андрей Булгаков осмотрел ход работ вместе с родителями будущих учеников и представителями образовательного блока.

Помимо учебных классов, в школе есть библиотека, актовый зал, просторная столовая, медблок, административные и технические помещения. За доступную среду здесь отвечают лифты, пандусы и тактильные указатели.

Свои двери для учеников школа откроет 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.