сегодня в 18:41

Строительство паркинга для жильцов ЖК «Олимп» в Хотькове близится к завершению

Двухэтажный паркинг на 138 машино-мест в жилом комплексе «Олимп», расположенном в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа, практически готов. Завершены фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, кровля и внутренние инженерные системы. Стройготовность достигла 90%. В настоящее время на стройплощадке выполняют устройство наружных инженерных сетей. Полностью завершить работы планируется в I квартале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Новый объект транспортной инфраструктуры решит проблему нехватки парковочных мест для автовладельцев комплекса и освободит дворы от машин.

Возведение паркинга строго контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы надзорного ведомства осуществили профвизит на объекте, в ходе которого разъяснили застройщику важные моменты, на которые следует обратить внимание при подготовке к итоговой проверке.

Жилой комплекс комфорт-класса расположен в самом центре города. Проект включает семь домов высотой 8-9 этажей, все корпуса сданы. В шаговой доступности находятся образовательные учреждения и коммерческая инфраструктура. «Олимп» окружают зеленые зоны и водоемы, а также поблизости — уникальная атмосфера исторических усадеб «Абрамцево» и «Ахтырская».

Особое внимание уделено спортивному образу жизни жителей: в непосредственной близости с ЖК расположен одноименный спорткомплекс с бассейном, фитнес-залом и СПА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.