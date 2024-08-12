Строительство 2 домов завершили в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове

Проектом предусмотрена авторская архитектурная концепция: корпуса расположены друг напротив друга, образуя приватное пространство. В отделке фасадов применяется облицовочный клинкерный кирпич и фиброцементные панели натуральных природных оттенков, также проектом предусмотрены витражные окна.

Входные группы жилых домов с контролем доступа и круглосуточным видеонаблюдением оформлены витражным остеклением, безбарьерным входом и сквозным доступом на улицу и во двор. Интерьеры общественных пространств корпусов выполнены в минималистичном дизайне с чистыми линиями и в монохромной цветовой палитре. В каждой секции дома установлены скоростные бесшумные лифты, предусмотрены колясочные.

На -1 этажах домов жителям доступен подземный паркинг с круглосуточным видеонаблюдением и электронной системой доступа на 268 машино-мест и 18 мото-мест. На въезде и выезде установлен автоматический шлагбаум и подъемно-секционные ворота. Помимо машино-мест, на подземном уровне зданий разместились индивидуальные келлеры, а также отдельно выделенные зоны для хранения велосипедов. Для удобства жителей спуститься в паркинг можно на лифте с любого жилого этажа дома.

Территории домов огорожены, предусмотрен контроль доступа и собственная система видеонаблюдения. Во дворах установлены разнообразные детские площадки, зоны для отдыха и спортивный сектор, который состоит из современного workout комплекса для тренировок, развития силы и гибкости, столов для игры в настольный теннис, баскетбольного кольца. Во дворах располагаются различные зоны тихого отдыха и релаксации с лежаками, шезлонгами и беседками.

ЖК «Резиденции Сколково» возводится в г. п. Заречье в городском округе Одинцово. В жилом комплексе уже построены два современных детских сада на 115 и 170 мест. В активной стадии — строительство средней общеобразовательной школы на 750 мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.