Столица выставила на аукцион 6 земельных участков для возведения спортобъектов

Предприниматели могут принять участие в городских аукционах на право строительства шести некапитальных спортивных объектов в разных районах столицы, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Известно, что победители получат земельные участки в аренду и смогут возвести на них сооружения сборно-разборного типа. Однако при строительстве инвесторы должны учитывать архитектурный облик окружающей застройки.

«Новые спортивные объекты появятся на востоке и юго-востоке столицы, а также в Зеленограде и ТиНАО. Для этого на открытых аукционах город предлагает сразу 6 участков площадью от почти 1,9 до 6,7 тыс. кв. м. С победителями торгов подпишут договоры сроком на 3 года. Они смогут построить там футбольные манежи, волейбольные площадки и другие комплексы для занятий физической культурой детей, молодежи и взрослых», — уточнил Пуртов.

Возводимые сооружения могут занимать до 70% площади участка и не превышать двух этажей. Функциональное назначение будущей постройки предприниматели выберут из перечня, утвержденного Москомспортом.

Город регулярно выставляет на торги объекты для коммерческого использования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2014 года реализация столичной недвижимости выросла в 13 раз. На аукционах продают и сдают в аренду коммерческие здания и помещения, нестационарные торговые объекты, машино-места, участки для строительства частных домов или под магазины, дома быта, кафе и рестораны.