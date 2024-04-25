Стало известно, в какую сумму обойдется аренда дачи в Подмосковье на долгосрок

Арендовать дачу в Подмосковье на лето можно от 30 тыс рублей в месяц

Цены на долгосрочную аренду подмосковного загородного жилья на лето 2024 года начинаются от 30 тыс. рублей в месяц, сообщает Газета.ru со ссылкой на сервис «Авито Недвижимость».

Самые доступные объекты находятся в Егорьевске (от 30 тыс. рублей), Воскресенске, Коломне и Уваровке (от 35 тыс. рублей). А самые дорогие дачи — в Барвихе, где загородное жилье можно снять от 550 тыс. рублей, в Павловской Слободе (450 тыс. рублей), Красногорске (350 тыс. рублей) и Горках-10 (320 тыс. рублей).

«Вероятнее всего, в этом году арендаторы сделали свой выбор раньше, чем в 2023-м, и заранее сняли загородное жилье на лето, что стало причиной сокращения количества доступных для долгосрочной аренды объектов», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

В целом за год цены на аренду загородного жилья в Подмосковье значительно выросли. Так, средняя стоимость на съем дач подскочила на 14%, с 35 до 40 тыс. рублей, домов — на 15%, с 65 до 75 тыс. рублей, таунхаусов — на 18%, со 110 до 130 тыс. рублей.