Специалисты капитально отремонтируют детский сад № 4 в мкр Сходня округа Химки

В микрорайоне Сходня Химок проведут масштабную реконструкцию детского сада № 4, расположенного на улице Чапаева. Учреждение, построенное в 1950 году, ожидает первое комплексное обновление. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по капитальному ремонту охватят здание площадью более 1 100 кв. м. Специалисты модернизируют внутренние помещения, заменят инженерные коммуникации и восстановят фасад. Особое внимание будет уделено улучшению энергоэффективности здания, что позволит повысить комфорт и безопасность для детей.

В ходе капремонта также планируется переоборудование групповых помещений, пищеблока, медицинского и методического кабинетов и музыкального зала. Кроме того, благоустроят и прилегающую территорию детского сада.

Капитальный ремонт детского сада завершат в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.