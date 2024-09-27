Собственников жилья в Подмосковье ждут изменения в законах о недвижимости

В России с сентября 2024 года вступили в силу новые законы о регулировании строительной отрасли и ЖКХ. В том числе, речь идет о продаже ипотечного жилья, ответственности застройщиков перед дольщиками и ипотечными кредитами. Подробнее о некоторых нововведениях рассказывает Министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Продажа ипотечного жилья

С 11 сентября можно самостоятельно продавать недвижимость в залоге. Владельцы недвижимости могут попросить банк о самостоятельной продаже залогового имущества. Финансисты рассмотрят заявление в течение 10 дней и установят минимальную цену. Она не должна быть ниже остатка задолженности по ипотеке.

Плавающие ставки

С 1 сентября ограничили выдачу ипотеки с плавающей ставкой. В оформлении кредита с такой ставкой откажут, если запрашиваемая у банка сумма меньше 200 средних месячных заработных палат. Данные по зарплате будут брать за предыдущий год.

Компенсации при ЧС

В конце августа увеличили сумму компенсаций гражданам, чье жилье пострадало от разрушений или повреждений — в результате ЧС и природных катастроф. Теперь матпомощь получат даже собственники, у которых в наличии есть другое помещение.

Максимальная сумма компенсации выросла — с 7 до 9 тыс. рублей за кв. метр. Можно рассчитывать на госпомощь, если доля каждого члена семьи менее 18 кв. метров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.