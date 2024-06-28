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Школа в подмосковном ЖК «Домодедово парк» откроется к началу учебного года

Открытие школы в ЖК «Домодедово парк» на улице Высотная запланировано на первый день нового учебного года. Все строительные работы ведутся параллельно, здание школы готово уже на 85%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство новой школы ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Общая площадь трехэтажного здания превышает 16,2 тысячи квадратных метров.

«На объекте трудятся 218 рабочих, 11 инженерно-технических сотрудников и шесть единиц спецтехники. Ведется монтаж оборудования вентиляционных систем, системы электроснабжения, сантехнического оборудования, системы электроснабжения и слаботочных систем. Работы идут в графике», — уточняется в сообщении.

В будущей столовой красят стены, собирают мебель и проводят монтаж технологического оборудования. В спортивном зале отделочные работы завершаются. На данный момент во всех помещениях строители прокладывают сети водоснабжения и освещения.

Работы по благоустройству территории, монтажу ограждения территории, игровых и спортивных элементов проходят по графику.

Новая школа на 825 мест станет частью образовательного комплекса Домодедовской школы № 12. Она позволит ликвидировать вторую смену и разгрузить действующие школы.

Ввод объекта запланирован на начало августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.