Школа на 2 тыс учеников в Котельниках готова наполовину

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Подмосковья проверил строительство школы в городе Котельники. Строительство ведется с 2023 года, застройщик — администрация муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Реализация проекта осуществляется в рамках подмосковной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Четырехэтажное здание школы общей площадью порядка 30 тыс. кв. метров представляет собой функциональные блоки разной этажности и рассчитано на 2 000 учеников. Его оборудуют учебными классами, актовым залом на 810 мест, четырьмя спортивными залами площадью в 300 и 540 кв. метров, библиотечно-информационным центром и лабораториями. Проектом также предусмотрены пищевой и медицинский блоки, мастерские обработки дерева и металла, а также кабинеты кулинарии и домоводства.

Здание спроектировано с удобной навигацией для всех возрастных групп учащихся. На текущий момент строительная готовность школы составляет 50%.

Завершение строительства образовательного учреждения намечено на III квартал текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.