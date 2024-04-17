Сертификаты на переселение из аварийного жилья выдали 24 семьям из Раменского
Фото - © Администрация городского округа Раменское
Власти Раменского округа передали сертификаты на переселение из аварийного жилфонда еще 24 семьям, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Переселение из аварийного жилого фонда проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Глава Раменского городского округа Николай Ханин вручил жилищные сертификаты 24 семьям, проживающим в аварийных домах», — уточняется в сообщении.
Жилищный сертификат дает собственникам аварийного жилья возможность купить любое жилье в Подмосковье или вложить деньги в строительство дома или ипотеку.
С начала года собственники аварийных жилых помещений в Подмосковье подали более 1,7 тыс. заявлений на сертификаты.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с января в Московской области приступили к реализации нового этапа программы переселения из аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года.
В рамках нового этапа в Раменском округе будет переселено 1,4 тыс. человек и почти 24 тыс. квадратных метров.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.
Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.
Фото: администрация Раменского городского округа