Сертификаты на переселение из аварийного жилья выдали 24 семьям из Раменского

Власти Раменского округа передали сертификаты на переселение из аварийного жилфонда еще 24 семьям, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Переселение из аварийного жилого фонда проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Глава Раменского городского округа Николай Ханин вручил жилищные сертификаты 24 семьям, проживающим в аварийных домах», — уточняется в сообщении.

Жилищный сертификат дает собственникам аварийного жилья возможность купить любое жилье в Подмосковье или вложить деньги в строительство дома или ипотеку.

С начала года собственники аварийных жилых помещений в Подмосковье подали более 1,7 тыс. заявлений на сертификаты.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с января в Московской области приступили к реализации нового этапа программы переселения из аварийных домов, признанных таковыми после 2017 года.

В рамках нового этапа в Раменском округе будет переселено 1,4 тыс. человек и почти 24 тыс. квадратных метров.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.

Фото: администрация Раменского городского округа