Сдавать невыгодно: элитные особняки в Подмосковье простаивают без арендаторов

На рынке аренды элитных особняков в Московской области фиксируется снижение объема предложения. За 3 квартала этого года он рухнул почти на 1/3, сообщает «Коммерсант ».

По данным консалтинговой компании NF Group, за январь–сентябрь предложение аренды элитного жилья стоимостью от 400 тыс. рублей в месяц просело на 28%, а спрос в то же время упал всего на 5%. При том, что спрос на аренду дорогих объектов недвижимости сохраняется, сдавать их стало попросту невыгодно из-за возросших расходов на эксплуатацию, которые стали больше доходов от сдачи.

Средняя арендная ставка в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости уменьшилась на 3,5% год к году до 1,4 млн рублей. Сейчас 51% элитных объектов сдается на Рублево-Успенском направлении, 37% — на Новорижском шоссе, по 7% — на Киевском и Минском шоссе, а 3% — в районе Сколкова.

Сейчас владельцы таких домов либо сами живут в них, либо оставляют недвижимость пустовать. Это вызвало дефицит качественных лотов: хорошие особняки уже арендованы на долгий срок.