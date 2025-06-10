Самый бюджетный участок на торгах реализовали в Егорьевске на прошлой неделе

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. Так, со 2 по 6 июня в Московской области проведено 103 аукциона по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок реализован в муниципальном округе Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области. Как правило, такие участки находятся в отдалении от столицы минимум на 100 км и, чтобы выиграть в аукционе, то достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

На прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в муниципальном округе Егорьевск. Данный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью почти 16 соток расположен в деревне Верейка. Начальная минимальная цена составляла 24 724 рублей в год. В аукционе принял участие всего один претендент, а значит он и стал победителем в торгах и забрал лот по минимальной начальной стоимости.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала 2025 года через торги муниципальном округе Егорьевск победителям аукционов уже передано в аренду 18 земельных участков, а в собственность — 12 земельных участков.

Напоминаем, что найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% договоров по итогам земельно-имущественных торгов в Московской области заключается в региональной информационной системе. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.