Самую большую школу в городском округе Люберцы строят в микрорайоне Зенино

В городском округе Люберцы продолжается строительство школы на 1650 мест. Самое большое учреждение образования откроется в 2027 году в микрорайоне Зенино. Об этом глава муниципалитета Владимир Волков рассказал на встрече с жителями в формате выездной администрации. Она состоялась 17 февраля в школе № 28 (ул. Вертолетная, д. 8).

Микрорайон Зенино активно развивается: в 2025 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева здесь удалось реализовать ряд важнейших проектов.

«Завершили строительство моста и благоустройство парка „Дружба“. Открыли культурно-досуговый центр „Дружба“. Строим самую большую школу округа — на 1650 мест, ее откроем в 2027 году, Центр общественной безопасности и ФОК с бассейном», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Во время выездной администрации основная часть вопросов жителей носила сезонный характер — уборка от снега дворов и дорог, содержание жилого фонда и другие. УК взяла все обращения в работу для исполнения в кратчайшие сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.