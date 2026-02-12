Россиянам рассказали, как быстро продать квартиру в 2026 году

Какие квартиры продать проще всего

По словам эксперта, быстрее всего находятся покупатели квартир с правом собственности от 5 до 15 лет. Такое жилье уже прошло период первичной амортизации, но при этом не требует капитального ремонта, представляя оптимальный баланс цены и качества для большинства клиентов.

Также, по наблюдениям Трифонова, стабильно высоким спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры в спальных районах мегаполисов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург). Здесь присутствует инвестиционный спрос: молодые семьи, первичные покупатели, инвесторы, планирующие сдачу в аренду или последующую перепродажу. Также востребованы объекты, расположенные в непосредственной близости от станций метро или ключевых транспортных развязок. Остановка общественного транспорта недалеко от жилья также остается одним из ключевых критериев выбора. Кроме того, клиенты отдают предпочтение квартирам с хорошей планировкой. Раздельные комнаты, кухня площадью от 10 квадратных метров — стандарты, востребованные в 2026 году. Спросом пользуются и квартиры в домах, где недавно был проведен капитальный ремонт или он запланирован в ближайшее время. Такие объекты воспринимаются как надежные долгосрочные вложения.

За что еще люди готовы платить

Риелтор также выделил категории жилья, пользующиеся особым интересом в 2026 году. В тренде остаются квартиры в старых кирпичных домах с высокими потолками (3-3,5 метра). Ценность таких объектов обусловлена их уникальностью и тем, что новое жилье в подобных локациях либо не строится, либо имеет запредельную стоимость. Не снижается спрос на студии и однушки в центре города. Эксперт указал на постоянный интерес инвесторов к этому сегменту из-за высокой ликвидности и ограниченного предложения. Востребованы также квартиры с дизайнерским ремонтом. Готовность к заселению значительно ускоряет продажу, особенно на фоне того, что стоимость ремонтных работ за последние три года выросла в разы. Для объектов в центре критически важным преимуществом становится наличие собственной парковки или легкодоступного места для автомобиля.

Как привлечь покупателей с помощью грамотного объявления

Чтобы объявление привлекло внимание, риелтор советует обязательно указать следующие параметры:

Точная локация — не «рядом с метро», а конкретная станция и расстояние в метрах или минутах пешей ходьбы. Следует указать и расстояние до остановок наземного транспорта.

Площадь и планировка — общая и жилая площадь, метраж кухни. Стоит отметить, являются ли комнаты раздельными.

Год постройки дома и дата последнего капитального ремонта — ключевая информация для формирования интереса.

Состояние объекта — «требует ремонта», «евроремонт», «готов к заселению».

Наличие дополнительных удобств и инфраструктура — парковка, балкон, лоджия, вид из окна, близость к парку, школе или детскому саду.

Коммунальные платежи — примерный размер ежемесячных расходов. Это один из первых вопросов покупателя.

Фотографии — необходимо 15-20 качественных снимков, сделанных при дневном свете.

Причина продажи — если она нейтральна («переезд», «смена работы»), ее стоит указать для повышения доверия.

Что проверить в первую очередь при покупке квартиры

В условиях современной правовой реальности многие проявляют повышенную осторожность при совершении сделок. Во избежание рисков, которые могут привести к потере и денег, и жилья, необходима тщательная предварительная проверка. Основным документом является актуальная выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая право собственности. Получить ее можно через МФЦ или на сайте Росреестра. Рекомендуется также изучить историю собственности, чтобы выяснить, не было ли в прошлом судебных споров, арестов имущества или обременений. Полезной будет проверка по базе Федеральной службы судебных приставов для исключения наличия исполнительных производств в отношении собственника.

Также стоит обратить внимание на налоговую историю, чтобы убедиться в отсутствии задолженности по имущественным налогам; выписку из домовой книги, чтобы проверить, кто зарегистрирован в квартире; договор с банком — если квартира была в ипотеке, необходимо подтверждение полного погашения кредита и наличие закрытой закладной.

Как быстро продаются квартиры в 2026 году

Как пояснил эксперт, скорость продажи напрямую зависит от типа жилья, его характеристик и грамотного ценообразования. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом получают первые просмотры уже через 1-3 недели, а заключение сделки происходит в течение 3-6 недель. Поиск покупателя трехкомнатной квартиры занимает 2-4 недели, на оформление сделки уходит 4-8 недель. На квартиры, требующие ремонта, покупатель находится за 1-2 месяца, вся процедура может занять 2-3 месяца из-за более тщательного изучения объекта. Срок реализации элитных апартаментов составляет от 2-3 месяцев и более, так как целевая аудитория здесь существенно уже.

Если за одну-две недели по объекту не поступает звонков и запросов на просмотр, значит, цена завышена или объявление составлено некорректно. Необходимо скорректировать описание или провести повторный анализ рынка для пересмотра стоимости, заключил Трифонов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.