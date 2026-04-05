Девочка отсидела ногу и попала в больницу в Калининграде

Девочка из Калиниграда отсидела ногу, у нее повисла стопа и не двигаются пальцы

Блогер из Калининграда рассказала в коротком видео в одной из зарубежных соцсетей, что ее старшая дочь отсидела ногу и зажала малый берцовый нерв. Девочка собирала пазлы, увлеклась, поджала конечность и долго так сидела.

Через некоторое время девочка почувствовала, что у нее онемела нога, достала ее. Но неприятные ощущения не проходили.

В результате у девочки повисла стопа, не двигаются пальцы. Девочка попала в неврологическое отделение. Восстановление может занять до года.

Блогерша предупредила всех, кто любит сидеть на одной ноге, не делать этого. Могут случиться такие последствия.

