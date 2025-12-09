Росреестр Подмосковья 10 декабря проведет телефонную линию для жителей

сегодня в 15:12

10 декабря специалисты отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Московской области проведут телефонную линию на тему: «Порядок лицензирования геодезической и картографической деятельности». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В рамках телефонной линии жители Подмосковья могут уточнить: как подать заявление о предоставлении лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности, внести изменения в действующую лицензию, что такое обязательный профилактический визит, периодическое подтверждение соответствия лицензионным требованиям и другие интересующие вопросы.

Звонки будут приниматься с 11.00 до 13.00 часов по телефону 8 (495) 223-45-41.

Напоминаем, что направление заявления о предоставлении лицензии (внесении изменений в реестр лицензий), а также о прекращении действия лицензии осуществляется посредством использования ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронных документов.

При подаче заявления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом при представлении интересов юридического лица (при наличии соответствующих полномочий у физического лица) подписание такого заявления осуществляется усиленной квалифицированной электронной подписью.

С момента вывода новой интерактивной формы в продуктивную среду ЕПГУ:

подача заявлений о предоставлении государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности (предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий, прекращение действия лицензии) осуществляется посредством новой интерактивной формы в продуктивной среде ЕПГУ;

подача заявлений о предоставлении государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности в части предоставления сведений о конкретной лицензии осуществляется посредством формы-концентратора.

«С начала 2025 года управлением Росреестра по Московской области предоставлено 9 лицензий на осуществление геодезической и картографической деятельности, проведено 10 обязательных профилактических визитов и 34 периодических подтверждений соответствия лицензиатов лицензионным требованиям», — отметил Игорь Листков начальник отдела геодезии и картографии.

Ознакомиться с реестром выданных лицензий на осуществление геодезической и картографической деятельности можно на официальном сайте Росреестра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.