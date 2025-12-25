РЭО: 164 объекта по обращению с отходами построят к 2028 году в России

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации разработало график создания инфраструктуры на 2026–2027 годы. В соответствии с ним планируется построить 164 объекта для обращения с отходами, в том числе комплексные, которые объединят 411 участков для обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, а также инсинераторы. Данная информация была озвучена в ходе Инцидента № 58 «Организация системы по обращению с ТКО», состоявшегося на площадке Координационного центра Правительства РФ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Участие в мероприятии приняли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, его заместитель Денис Буцаев, а также генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова. Аналитический обзор по отрасли подготовили эксперты РЭО.

«Весь год мы с вами занимались мониторингом ситуации по широкому спектру вопросов, связанных со сферой обращения с отходами. Это дало определенные результаты. В том числе ни один из региональных операторов на данный момент уже не находится в „красной зоне“ по экономической устойчивости. В текущем году совокупно приобретено больше 62 тысяч контейнеров и появилось 12 тысяч площадок под них. Помимо этого, закуплено 1,5 тысячи мусоровозов, значительная часть из которых — через инструмент льготного лизинга, который появился в 2025 году при поддержке Правительства России», — отметил Дмитрий Патрушев.

Одним из ключевых направлений работы штабов является развитие инфраструктуры. По заданию вице-премьера Дмитрия Патрушева Минприроды России совместно с РЭО сформировали сводный перечень всех инвестиционных проектов в этой сфере, реализуемых на территории страны.

«Поскольку в рамках комплексных объектов сроки ввода в эксплуатацию отдельных участков обработки, утилизации и захоронения отходов различаются, мы ведем контроль по ним по отдельности. Для осуществления контроля мы выделили основные этапы работ (оформление земельных участков, разработка проектно-сметной документации, получение заключения государственной экспертизы, начало строительства, ввод в эксплуатацию). Более подробную информацию по субъектам мы рассматриваем на наших еженедельных штабах Минприроды, проводим детализированный разбор по исполнению дорожных карт», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В рамках утвержденных дорожных карт планируется построить и модернизировать мощности объемом 29 миллионов тонн, что составит 368 объектов (включая комплексные), не учитывая инсинераторы для удаленных территорий (с учетом 139 инсинераторов общее количество объектов достигнет 507). На этих объектах в сумме будет функционировать 916 отдельных участков для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов.

На сегодняшний день в России ежегодно образуется около 48 миллионов тонн ТКО, при этом существующие мощности по их обработке оцениваются в 42 миллиона тонн. Значительная часть этих мощностей морально и физически устарела и подлежит реконструкции или выводу из эксплуатации. Создание новых объектов позволит к 2030 году обеспечить стопроцентную обработку всех твердых коммунальных отходов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России целостную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в Российской Федерации вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.