Разбитый унитаз и неработающая техника: арендатор требует деньги с жены Укупника

Инцидент произошел еще летом 2023 года. Наталья сдала таунхаус и гараж за 300 тыс. рублей. Арендатор оплатила первый и последний месяц проживания, однако после заезда она обнаружила множество недостатков.

Сетки на окнах первого этажа были порваны, на остальных они вовсе отсутствовали. Женщина пожаловалась на разбитый унитаз и плинтус, дверь шкафа не открывалась, плита частично не работала, светильники не включались, а в ванной обнаружили протечку. Арендатор попросила исправить ситуацию, но реакции от владелицы недвижимости так и не дождалась.

В итоге женщина съехала уже через месяц и попросила вернуть задаток в 300 тыс. рублей, но столкнулась с отказом. Тогда она обратилась в суд, который сначала встал на сторону ответчика. Однако в апелляционной инстанции Мосгорсуда постановили вернуть депозит да еще и с процентами. Наталья попыталась обжаловать решение, но потерпела неудачу.

Ранее Укупник признался, что его элитная квартира в латвийской Юрмале пустует из-за невозможности въехать в страну на машине. Продавать имущество при этом невыгодно.