Программу сертификатов для переселения из аварийного жилья продлили до 15 октября

В Московской области по программе выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья с 1 июня в администрации 40 округов подали 1 281 заявление. Для удобства граждан прием заявлений продлили до 15 октября 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Программа стартовала в первый день лета. В силу ее расширения с 25 июля к ней, помимо собственников, присоединились и жители, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма, чтобы жители успели подать заявления, срок приема продлили до 15 октября.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Наибольшее количество заявлений на выдачу сертификатов подали жители Шатуры (271), Щелково (109), Орехово-Зуевского округа (72), а также Коломны (68) и Каширы (58)», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года.

Документ гарантирует покупку жилья за счет государства, где один квадратный метр стоит 174 839 рублей. Минимальный метраж — 28 кв. м, даже если принадлежащая владельцу площадь меньше. Так, возмещение составит не менее 4 895 492 рублей.

Желающим приобрести документ необходимо до 15 октября в письменном виде сообщить об этом администрации своего муниципалитета. Затем до 1 ноября выбрать жилплощадь и использовать сертификат. Стоит подчеркнуть, что переселенцы остаются жить по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.

Расселение аварийного жилищного фонда ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.