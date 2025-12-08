Правообладатели земель Подмосковья изменили назначение почти 5 тыс участков

Правообладатели порядка 5 000 земельных участков изменили вид разрешенного использования (ВРИ) своих земель за 11 месяцев текущего года. Это принесло более 2,1 млрд рублей в областной бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Изменить вид разрешенного использования земельного участка могут как физические лица, так и организации или их представители. Плата взимается в случае, когда назначение земли изменяется на то, которое подразумевает жилое строительство. Это такие ВРИ, как ведение садоводства, ИЖС, ЛПХ (приусадебный земельный участок), многоэтажное строительство и др., С начала года в адрес Минмособлимущества поступили почти 7,5 тысяч заявлений на общую сумму 7,3 млрд рублей, по которым приняты положительные решения и направлены соответствующие уведомления правообладателям. По итогам 11 месяцев почти 5000 уведомлений правообладатели уже оплатили. Сумма, поступившая в областной бюджет, превысила 2,1 млрд рублей», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Узнать, сколько будет стоить изменение ВРИ просто — нужно подать электронное обращение на смену вида разрешенного использования участка через портал Госуслуг Московской области «Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка», где указать кадастровый номер участка и выбранный новый вид использования.

Через 12 рабочих дней придет уведомление с суммой оплаты и платежными реквизитами. Только после полной уплаты услуги можно обращаться в Росреестр для официального оформления нового вида использования в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Важно помнить, что смена вида разрешенного использования возможна исключительно в рамках тех вариантов, которые предусмотрены градостроительными правилами конкретного муниципалитета, где находится участок. Полную информацию обо всех возможных видах использования и действующих ограничениях можно получить на геопортале Московской области, введя там кадастровый номер своего участка. Классификацию же видов разрешенного использования устанавливает приказ Росреестра от 10 ноября 2020 г., которым утвержден соответствующий перечень.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.