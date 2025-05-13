Подмосковный производитель вентсистем почти вдвое увеличит выпуск воздуховодов

Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство нового производственного предприятия по изготовлению систем вентиляции. Его построят в городском округе Балашиха. Застройщик — фабрика вентиляций «Галвент» благодаря сопровождению проектного офиса ЦСС, где провели предварительную проверку документов, получил разрешение на строительство с первого раза. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В реализацию проекта застройщик инвестирует 1,245 млрд рублей, при этом 500 млн рублей компания получила благодаря участию в программе «Промышленная ипотека». Фабрика расширит свои производственные площади, построив еще одно производственное здание. Площадь нового цеха составит более 11 тыс. кв. м. В нем будут производить 1 600 км воздуховодов ежегодно. С введением нового корпуса в эксплуатацию здесь будет создано почти 650 новых рабочих мест.

Сейчас площадь производства фабрики составляет 45 тыс. кв. м, где установлено более 1000 станков для выпуска продукции: воздуховодов, деталей систем вентиляции, вентрешеток, вентиляторов, фильтров и многого другого. Предприятие выпускает 1 800 км воздуховодов ежегодно.

Системы вентиляции, изготовленные на фабрике, установлены на таких объектах, как инновационный центр «Сколково», Центральный олимпийский стадион «ФИШТ» в г. Сочи, стадионы «Динамо» и «Спартак» в Москве, Павелецкий вокзал и некоторые станции метрополитена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.