Победитель столичных торгов откроет досуговый центр в парке «Кузьминки-Люблино»

«На городских торгах можно найти коммерческую недвижимость не только в жилых кварталах, но и в зонах отдыха, популярных у москвичей и гостей столицы. Например, в парке „Кузьминки-Люблино“ победитель открытого аукциона сможет арендовать помещение для культурно-просветительской и досуговой деятельности. Оно занимает подвал и два этажа в историческом здании театральной школы, которое относится к ансамблю усадьбы Люблино конца XVIII — начала XIX века. Здесь можно будет открыть творческую студию, центр детского развития, выставочное и другие пространства для различного бизнеса, а срок действия договора аренды составит пять лет», — поделился Пуртов.

Здание театральной школы находится по адресу: ул. Летняя, д. 2, с. 1, и является объектом культурного наследия. Объект имеет культурно-досуговое назначение, а его площадь составляет более 670 кв. м.

Работы на объекте требуют согласования с Департаментом культурного наследия Москвы.

Заявочная кампания завершится 24 ноября, а аукцион пройдет 27 ноября на электронной площадке «Росэлторг».